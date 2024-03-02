موعد مباراة الأهلى والزمالك في كأس السوبر المصري بالسعودية

يلتقى فريقا الاهلى والزمالك مساء الجمعة القادمة، في المملكة العربية السعودية، بالمواجهة المرتقبة التى ستجمع بين الفريقين، على حسم لقب كأس السوبر المصري.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الزمالك أمام الاهلى في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهره، السابعة بتوقيت السعودية.

وتصدر الأهلى ترتيب المجموعة برصيد 12 ليحسم صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد يانج افريكانز التنزاني عند النقطة 8 واستمر في المركز الثاني بعدما ضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي بجانب الأهلى صاحب المركز الأول.

ترتيب مجموعة الأهلى بعد الفوز على يانج افريكانز

1- الأهلى 12 نقطة

2- يانج أفريكانز 8 نقاط

3- شباب بلوزداد 8 نقاط

4- ميدياما الغانى 4 نقاط

وتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 6 مباريات محصلة الفوز في 3 لقاءات والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك فريق يانج أفريكانز 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.