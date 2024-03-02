متى يكون تناول الموز خطيرًا|علماء يوضحون الاسباب

على الرغم من أن خبراء التغذية يوصون في كثير من الأحيان بتناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة يوميا، إلا أن الأطباء قالوا مؤخرا إن تناول الموز يمكن أن يكون ضارا للجسم، وأوصى خبراء الصحة بالإقلاع عن عادة تناول الموز في الصباح.

يتناول الكثير من الناس الموز على وجبة الإفطار، معتبرين أنه صحي، وتعتبر الفواكه عنصرًا معروفًا في النظام الغذائي الصحي بسبب الفيتامينات والمغذيات النباتية والمعادن الأساسية والألياف التي تحتوي عليها ومع ذلك، ذكر الخبراء أنه لا ينبغي تناول الموز على معدة فارغة، بحسب ما أوردته OAnews.

وبحسب العلماء، فإن تناول الموز في الصباح على معدة فارغة لن يتمكن من تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لبدء اليوم، أنها تحتوي على الكثير من السكر، الذي لديه القدرة على زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة، في حين يحتاج الجسم إلى الغذاء الذي يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

ووفقا للخبراء، يحتوي الموز على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية المفيدة، لكن الجسم لا يستطيع امتصاصها إلا مع الأطعمة الأخرى لذلك، يقولون، لا ينبغي أن تؤكل هذه الفاكهة بمفردها، ولكن مع الحبوب أو الزبادي أو المكسرات.

ولنذكرك أن الموز يحتوي على مواد ضرورية للصحة، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب6، والتي تؤثر على العديد من وظائف الجسم، ويربط العلماء استخدامها بتأثير علاجي على الإمساك والاكتئاب وضعف المناعة.