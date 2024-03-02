3 طرق بسيطة للتحكم في مستويات السكر في الدم

تعد التقلبات في مستويات السكر في الدم أمرًا طبيعيًا، ولكن الارتفاع والانخفاضات المفاجئة يمكن أن تكون مؤشرًا على وجود خطأ ما أو بداية لمشاكل صحية محتملة.

هناك العديد من العلامات والأعراض التي تشير إلى أن نسبة السكر في الدم لديك خارجة عن السيطرة، بما في ذلك الرغبة الشديدة (خاصة للحلويات)، وانخفاض الحالة المزاجية، وانخفاض الطاقة، والالتهاب على شكل أعراض مثل حب الشباب، والعقم، ومتلازمة تكيس المبايض.

وبحسب خبيرة التغذية، هناك عدة طرق بسيطة وطبيعية للتحكم في مستويات السكر في الدم.

1- النوم

تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا خصيصًا لـ MedicForum: "إن أفضل طريقة لضمان دعم إيقاع الساعة البيولوجية لديك هي جعل النوم أولوية".

2- انخفاض مستويات التوتر

إذا لم يتم التحكم في مستويات التوتر لديك، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بينما يستعد جسمك للاستجابة للخطر.

لتخفيف أعراض التوتر، يمكنك تجربة تقنيات الاسترخاء البسيطة مثل اليوغا أو التأمل أو المشي ببساطة، والمفتاح هو إخراج نفسك من الموقف العصيب والقيام بشيء تستمتع به، وخصص وقتًا للرعاية الذاتية، أو استمع إلى الموسيقى المبهجة، أو تحدث إلى شخص ما للحصول على النصيحة.

3- الحد من عصائر الفاكهة والعصائر التي تحتوي على المحليات الصناعية

عصائر الفاكهة هي أحد أشكال الكربوهيدرات التي تتحول بسرعة إلى جلوكوز في مجرى الدم.

يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز لديك ثم انهيارها، مما قد يؤدي على الأرجح إلى انخفاض الطاقة طوال اليوم، ويمكن أن يؤدي استهلاك العصائر المحلاة صناعيًا مثل الكوسة أيضًا إلى رفع مستويات السكر في الدم لديك ويؤثر أيضًا على براعم التذوق لديك، مما يجعلك أكثر عرضة لرغبة في تناول الأطعمة الأكثر حلاوة.

وكل شيء باعتدال مهم، وفي حين أنه من المقبول الاستمتاع بمشروب حلو في مناسبات نادرة، تأكد من إقرانه مع وجبة تحتوي على البروتين والدهون الصحية والألياف لتعويض كمية الكربوهيدرات.

وتحريك جسمك بعد تناول أي شكل من أشكال الكربوهيدرات سيساعد على استخدام الجلوكوز الموجود في مجرى الدم للحصول على الطاقة، بدلاً من تعميمه عبر مجرى الدم أو تخزينه على شكل دهون.