الإمارات تُحبط تهريب أكبر شحنة مُخدرات..بصل برائحة الماريجوانا

نجحت الجمارك الإماراتية في إحباط أكبر شُحنة مُخدرات حاول القائمين على تهريبها إدخالها البلاد، ولكن جمارك دبي كانت لهم بالمرصاد.

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وبحسب تقارير محلية إماراتية فإن ضُباط تفتيش جمارك دبي نجحوا في إحباط تهريب 26.45 كيلو جرام من عقار الماريجوانا المُخدر، حاول الجُناة تهريبهم داخل شحنتين من البصل الأحمر القادم من إحدى بلاد إفريقيا.

كيفية الإيقاع بالشحنة السامة ؟

واشتبه رجال الجمارك في الشحنة، وعلى الفور تم وضع الحمولة تحت جهاز الكشف بالأشعة السينية، وأظهرت الفحوصات وجود كثافات مُختلفة.

المُثير في الأمر أن جمارك دبي اكتشفت المُخطط الإجرامي منذ الشحنة الأولى التي قُدرت وزنها بما يساوي 14.85 كيلو ماريجوانا.

وحاول الجُناة تهريب الشحنة الثانية عبر نفس الأسلوب، وقامت الجمارك بتفتيش شحنة البصل الأحمر القادمة من نفس البلد، وأخضعت السلطات الشحنة الثانية للفحص بجهاز الأشعة السينية التي أظهرت وجود مادة الماريجوانا المُخدرة بوزن 11.6 كيلو جراماً.

جهود مكثفة لتضييف الخناق على المُهريين

وتحرص جمارك دبي على رفع كفاءة العاملين فيها، وتسعى دائماً لتأهيل وتدريب كوادرها البشرية بدوراتٍ تدريبية تخصصية.

ويأتي ذلك عبر تعليم الضباط أحدث أساليب المُهربين لتمرير المواد الممنوعة، سواء كان ذلك عبر الشحنات المُختلفة أو من خلال المسافرين.

ويسعى المُهربون لابتكار وسائل شيطانية لتهريب الممنوعات، الأمر الذي يستلزم معه ضرورة رفع كفاءة رجال الجمارك لإحباط مُؤمراتهم.