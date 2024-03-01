الدجاج والأسماك المشوية يسببان ارتفاع ضغط الدم

تحتوي منتجات اللحوم المشوية على مواد كيميائية خطيرة تؤدي بمجرد تناولها إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم، وقد وجد علماء من جامعة هارفارد أن هذا لا ينطبق فقط على اللحوم الحمراء، بل حتى الأسماك.

وجد علماء من جامعة هارفارد أنه بعد طهي الطعام على نار مفتوحة، فإنه لا يزال من الممكن أن يكون ضارًا، بغض النظر عن المنتج الذي تم استخدامه، واللحوم والأسماك المشوية تزيد من إنتاج المواد الكيميائية الخطيرة التي تسبب التهاب الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 17%. وعلى الرغم من أن الدراسة لم تثبت وجود علاقة سبب ونتيجة مباشرة بين اللحوم وارتفاع ضغط الدم، إلا أن مؤلفيها يزعمون أن النتائج كافية لتحذير الناس من مخاطر الشواء والكباب.

وبدلا من هذه الأطباق يفضل تناول الأطعمة المطبوخة على البخار أو المسلوقة.

وقام مؤلفو الدراسة بفحص طريقة الطبخ وقراءات ضغط الدم بعناية وفي بداية التجارب، لم يكن لدى أي من المشاركين مشاكل في ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان.

ومع ذلك، بعد 12 عامًا، أصيب عدد من المتطوعين بارتفاع ضغط الدم ومن خلال دراسة نظامهم الغذائي، وجد العلماء صلة بين زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وطريقة الطهي، وليس الطعام نفسه.

وتناول معظم الأشخاص الذين شملتهم الدراسة حصتين على الأقل من اللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك أسبوعيا، لكن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يعتمد فقط على كيفية تحضير تلك الأطعمة.