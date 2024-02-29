للحماية من ارتفاع ضغط الدم عليك بتناول الكاجو

قد يحسن الكاجو ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الجيدة، لأنها تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، والتي تصنف على أنها صحية.



لفترة طويلة، تم إدراج المكسرات في فئة التغذية الصحية، لما لها من فوائد عديدة في تعزيز صحة الإنسان والوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض والآن أظهرت دراسة جديدة أن الكاجو هو أحد أكثر المكسرات الصحية وتبين أن الاستهلاك المنتظم لهذه المكسرات يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويزيد من مستويات ما يسمى بالكوليسترول "الجيد" أو البروتينات الدهنية عالية الكثافة.

فوائد الكاجو

ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن فوائد الكاجو تفسر بوجود الدهون الأحادية وغير المشبعة المتعددة في هذه المكسرات، والتي تعتبر صحية وتم الحصول على نتائج هذه الدراسة من ملاحظات 300 متطوع يعانون من مرض السكري من النوع 2 واستهلك نصف المشاركين في الدراسة 30 جرامًا من الكاجو الخام غير المملح يوميًا.

وفي نهاية فترة المراقبة التي استمرت ثلاثة أشهر، قام العلماء بتقييم مجموعة متنوعة من المعايير الصحية، بما في ذلك ضغط الدم وكذلك مستويات الكوليسترول وعادة، يعاني مرضى السكري من ارتفاع ضغط الدم، ولكن في مجموعة الكاجو انخفض بمعدل 5 ملم زئبقي.

وزادت مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة بنسبة 2 ملغ. ومع ذلك، لم يكن للكاجو أي آثار سلبية على الوزن أو مستويات السكر في الدم ولاحظ أنه تم الحصول على هذه النتائج بعد ثلاثة أشهر فقط من الاستهلاك المنتظم لكميات صغيرة من المكسرات.