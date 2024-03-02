سرد خبير التغذية الروسي الشهير أليكسي كوفالكوف الأطعمة التي تمنعك من فقدان الوزن الزائد، وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحليب جزء منها.

منتجات الألبان والحليب المخمر لا تمنعك من التخلص من الوزن الزائد فحسب، بل تساهم أيضًا في زيادة الوزن الزائد إذا أساء إليها الشخص، وينصح أليكسي كوفالكوف الروس بتناول كميات أقل من المنتجات المشهورة جدًا في بلدنا مثل الجبن، لأنها تحتوي على نسبة عالية من بروتين الكازين، وهو قادر على الاحتفاظ بالسائل بين الخلايا.

وإذا لم يصل هذا السائل إلى الدم فإنه يتراكم في الفراغ الموجود بين الخلايا مما يؤدي إلى زيادة وزن الجسم، وهذا هو السبب في أن الأشخاص المدمنين على مشروبات ومنتجات الألبان والحليب المخمر قد يعانون من الوذمة، وهذا لا يهدد الوزن الزائد فحسب، بل يهدد أيضًا بتطور مشاكل المفاصل.

وأشار كوفالكوف أيضًا إلى أن الزيادة الحادة في الوزن ترتبط في معظمها باحتباس الماء في الجسم، والذي يحدث غالبًا بسبب استهلاك الحليب.

والأمر الأكثر حزناً هو أن السوائل الزائدة المتراكمة في أجسامنا لا يمكن إزالتها بمساعدة مدرات البول - وهي أدوية مصممة للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم، ولا يجب أن تتخلى عن الحليب تماماً؛ يمكنك إضافة بعض منه إلى الشاي أو القهوة، وتناول عصيدة الحليب وحتى الجبن من وقت لآخر، ولكن من الأفضل القيام بذلك باعتدال، دون أن ننسى الأطعمة الأخرى المفيدة لصحتنا، بما في ذلك الفواكه والخضروات والأسماك الدهنية.