6 فوائد صحية لا تعرفها لتناول بذور الكتان.. بينها الوقاية من السكري

بذور الكتان من أفضل البذور لتعزيز صح الجسم، فهي صالحة للأكل، وتستخدم كأحد الأغذية الصحية، كما تعتبر مصدراً هاماً للحصول على أحماض أوميجا 3 والألياف الغذائية، بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم وغيرها من المعادن المهمة.

فوائد صحية لتناول بذور الكتان

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ذا صن البريطاني، إليك فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان التي تعود على الجسم في حال تناولها..

1- تناولها بانتظام لمدة 3 أشهر ينظم ضغط الدم ويحافظ على توازنه في الجسم.

2- تكافح التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية، وذلك نظرًا لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

3- تعزز صحة الأمعاء ، لأنها غنية بالألياف الغذائية.

4- تحمي من الاصابة بمرض السكري بنوعيه، فتناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

5- تقي من الإصابة بالسرطان المرتبط باختلال الهرمونات، نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الأورام في الجسم.

6- استخدامها موضعياً للتدليك يعالج آلام الركبة والتهاب المفاصل، لاحتوائها أيضًأ على أوميجا 3 المفيد للمفاصل.