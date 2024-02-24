كيف تحمي بذور الكتان من الإصابة بالسرطان؟

تحتوي بذور الكتان على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تعزز عمل وظائف الجسم الحيوية، مثل البروتين والكالسيوم والألياف، كما إنها تساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع عند إضافتها للنظام الغذائي اليومي.

فوائد بذور الكتان لأجهزة الجسم الحيوية

ووفقًا لما ذكره موقع ذا صن البريطاني ، إليكم أبرز الفوائد الصحية التي تعود على الجسم من بذور الكتان..

تعزيز صحة الأمعاء نظرًا لأنها غنية بالألياف الغذائية.

الوقاية من داء السكري لاحتوائها على الألياف والدهون الصحية، حيث ان تناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

الوقاية من السرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة، التي تمنع نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلالها.

تكافح إلتهابات الجسم لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تحمي من الاصابة بالأمراض الالتهابية.