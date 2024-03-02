بلدية المحلة يهزم الاسماعيلي بهدف في الدوري المصري

فاز فريق بلدية المحلة على الاسماعيلي بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد رضا لاعب بلدية المحلة في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بلدية المحلة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بينما يحتل الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

وجاء بلدية المحلة التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : علاء مارسيلو - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط : محمد أميسي - ماجد هاني - محمد عادل امو - إسلام مرزوق - اينوك

خط الهجوم : حسام أشرف

وبدأ الاسماعيلي بتشكيل يضم كلا من:

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع .. حاتم سكر، محمد دسوقي، محمد عمار، عصام صبحي.

الوسط .. عمر الساعي، هشام محمد، محمد بيومي.

الهجوم .. إيريك تراوري، نادر فرج، علي الملواني.