عمر جابر..الزمالك يتطلع لرقم قياسي أمام سوار الغينى

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سيخوض لقاء سوار الغيني غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بجدية بالرغم من حسم التأهل لدور الثمانية واعتلاء صدارة المجموعة.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي :" الجهاز الفني سيدفع باللاعبين الذين لم يشاركون من قبل في لقاء الغد أمام بطل غينيا".

وأضاف عمر جابر أنه يبذل قصارى جهده من أجل الظهور بإفضل مستوى، كما أن الفريق يبذل قصارى جهده من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وتابع قائلا:" الزمالك يتطلع للفوز غداً لتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط، وسيعطي رسائل للمنافسين بأن الزمالك فريق قوي وقادم بقوة للمنافسة على اللقب".

وأضاف:" مباراة نهائي الكأس مهمة جداً، ونرغب في تحقيق اللقب، وهي عبارة عن منافسة شريفة بين الملعب وكل فريق سيبذل قصارى جهده في الملعب ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها غداً الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.