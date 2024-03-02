السبكي يكشف مكاسب إقامة المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جلسة بعنوان "السياحة الصحية العالمية: الفرص والاتجاهات والابتكارات"، والتي نظمتها الهيئة بمشاركة الخبراء العرب والدوليين ضمن جلسات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي ينعقد تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم"، في العاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2 و 3 شهر مارس الجاري.

وشارك الجلسة، د. أليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، د.هاشم الفاضل، المدير الإقليمي لشركة تيموس في الأردن والمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس الاستشاري لمقيمي تيموس ومستشار الجودة لاعتماد QHA trent، د. مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، السيدة سارينا كاراكوس، مؤسس ورئيس شركة Voyager Global Solutions، د. لي أوشيه، مدير الشبكة في مجموعة المساعدة AQA، د. أحمد منير، مؤسس ورئيس مجموعة LGA، د. سيباستيان بيدو، المدير العام لشركة SOS العالمية، والسيد ريتشارد لينفيلدت، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الإنقاذ الجوي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شارك في إدارة الجلسة الدكتورة أسماء سلمان، مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذا المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر هو فرصة قيمة لتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة الصحية، وأن مصر لديها كل الإمكانات التي تؤهلها للمنافسة في السياحة العلاجية على المستوى العالمي، وأنه تعكس مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا المؤتمر التزامها بتعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى الدوليين والمواطنين على حد سواء، وتعزيز دورها في تطوير السياحة الصحية.

وأكد السبكي، أهمية تطوير قطاع السياحة الصحية مؤكدًا على دوره الحيوي في تحسين الخدمات الطبية وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول، وألقى الضوء على الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه هذا القطاع المتنوع، كما أبرز أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال السياحة الصحية، مشيرًا إلى جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز هذا الجانب وتوفير بيئة صحية مستدامة وجاذبة للمرضى الدوليين، ومؤكدًا التزام الهيئة بالتعاون الدولي لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الوجهة الصحية المصرية على الساحة العالمية.

وتابع السبكي: نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والتواصل مع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر وغيره من الفاعليات المهمة في مجال الرعاية الصحية والسياحة الصحية، وسنواصل العمل على تعزيز الرعاية الصحية وتطوير الابتكارات والممارسات الجديدة التي تعود بالفائدة على المرضى والمجتمعات على حد سواء، وكذلك التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والمستثمرين لتحقيق التطور والاستدامة والنجاح لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في مصر، ومن أجل تحقيق رؤية مستقبلية لصحة أفضل ورفاهية المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها، قالت د. أليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، إنه لشرف كبير أن أكون هنا اليوم وأتحدث أمام هذا الجمع المتميز من الخبراء والمهتمين بمجال الرعاية الصحية، وأضافت، نحن نعيش في زمنٍ يشهد تحولات سريعة في العالم، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قطاع الرعاية الصحية، وإننا في الاتحاد نسعى جاهدين لتحقيق رؤية مستقبلية لقطاع الرعاية الصحية في العالم العربي، من خلال تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والابتكار بين مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة، مشيرة إلى أن مصر منصة مثالية للسياحة العلاجية، والاهتمام بالسياحة الصحية، ودعمها إنشاء هيئة وطنية للسياحة الصحية في مصر مؤكدة على أهمية مشاركة قصص النجاح، ومؤكدة أن السياحة الصحية تمثل فرصة هائلة للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتابع د. هاشم الفاضل، المدير الإقليمي لتيموس في الأردن والمملكة العربية السعودية، ورئيس المجلس الاستشاري لمقيمي تيموس، ومستشار الجودة لاعتماد QHA Trent، أود أن أشارككم بعض الأفكار والرؤى حول مجال السياحة الصحية العالمية والفرص والاتجاهات والابتكارات في هذا القطاع المهم، وبخاصة رؤية تيموس بشأن أهمية اعتماد الجودة في قطاع السياحة العلاجية، فإنه نؤمن بأن تقديم خدمات ذات جودة عالية يشكل أساس استدامة هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، وفي تيموس نسعى جاهدين لتطوير معايير الجودة وتبني أفضل الممارسات من أجل توفير تجارب علاجية متميزة، كما يتم دمج الابتكار والتكنولوجيا في خدمة المرضى، وتيموس تلتزم بتحقيق التميز في مجال السياحة العلاجية، ونعتبر هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من مساهمتنا في تحسين جودة الرعاية الصحية العالمية.

وأضاف، د. مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الجلسة المهمة لمناقشة مجال السياحة الصحية العالمية، ونحن نعتقد أن الابتكار والتكنولوجيا لهما دور كبير في تطوير هذا القطاع، مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحسين تجربة السفر الصحي وتسهم في تحقيق نتائج علاجية أفضل، بالإضافة إلى توفير منصات رقمية متقدمة تسهل عملية حجز وتنظيم السفر الصحي وتوفر معلومات شاملة عن المرافق الصحية والاختصاصيين المتاحين، كما تركز على تقديم تجارب فريدة من نوعها، وتقديم برامج شاملة تجمع بين العلاج والاستجمام والسياحة في الوجهات المقصودة للمسافرين، ونحن نؤمن أيضًا بأهمية التعاون بين جميع الشركاء وبناء شراكات استراتيجية في هذه الصناعة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان في السياحة الصحية.

وأكدت السيدة سارينا كاراكوس، مؤسس ورئيس شركة VGS، أن السياحة الصحية العالمية مجالًا متناميًا ومثيرًا للاهتمام في الوقت الحالي، فهي تجمع بين احتياجات السفر واستكشاف العالم مع الرغبة في العناية بالصحة وتعزيز العافية الشخصية، وتوفر هذه الصناعة فرصًا رائعة لتنمية الاقتصادات وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المضيفة، مشيرة إلى أن المسافرون يسعون للحصول على تجارب شاملة تجمع بين العلاج الطبي والسياحة، ولذلك، يجب أن نستثمر في توفير بيئة استثنائية وخدمات عالية الجودة تلبي تلك الاحتياجات، وتبني الابتكارات التي يشهدها هذا المجال، من أجل تحويل السياحة الصحية إلى قطاع مزدهر يعزز الصحة والسعادة للمسافرين حول العالم، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية على هامش المؤتمر.

وأشار الدكتور لي أوشيه، مدير الشبكة في مجموعة المساعدة AQA، أن تقديم المساعدة والدعم للمسافرين الذين يبحثون عن العلاج الطبي في الخارج من خلال فريق من الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والسفر، من أهم الأعمال لمواجهة تحديات ومتطلبات المسافرين الصحية، موضحًا أن تقديم مصادر المعلومات والاستشارات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رحلاتهم الصحية يعمل على تسهيل عملية البحث عن العلاج الطبي المناسب وتنظيم السفر الصحي بشكل سلس والحفاظ على أهمية الوقت في الرعاية الصحية، ولذلك فإن تسريع عمليات التنسيق والترتيبات ضرورية ويسهم في تحقيق تجارب سفر صحية فعّالة وموثوقة وتعزيز قطاع السياحة الصحية وجعل رحلات العلاج الطبي تجربة ناجحة ومريحة للجميع، ومتابعًا: نتطلع لأن تصل مصر لمرحلة الريادة في سوق السياحة الصحية العالمية بإمكاناتها وتجهيزاتها العالمية.

وأضاف، د. أحمد منير، مؤسس ورئيس مجموعة LGA، أن توفير وتنسيق خدمات السفر الطبي بشكل فعّال، مدعومة بأحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية يقودنا نحو مستقبل صحي أكثر تقدمًا ومرونة وأكثر استجابة لمتطلبات العالم الصحي الحديث، كما أكد على أهمية تكامل الجهود الدولية لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الطبية المتقدمة وتقديم خدمات السياحة الصحية المبتكرة نحو مستقبل صحي أفضل وتحفيز التطور والتقدم في مجال الرعاية الصحية الدولية.

وقال د. سيباستيان بيدو، المدير العام لشركة SOS العالمية، نؤمن بأن السياحة الصحية ليست مجرد رحلة طبية، بل تمثل تجربة شاملة للمرضى الدوليين، في ظل التحديات والاتجاهات الحديثة، يتم الالتزام بتقديم تجربة شخصية لكل مريض، مع التركيز على الابتكار والتطورات الطبية الحديثة، وضمان الامتثال للمعايير، وإرساء الحوكمة المستدامة، وبناء المرونة، متابعًا: نحن هنا لنتبادل الأفكار والتجارب في مجال تطوير الرعاية الصحية، وإن التحولات السريعة في التكنولوجيا والتقدم العلمي يفتحان أمامنا أفقًا جديدًا لتطوير الرعاية الصحية الدولية وتعزيز الخدمات الطبية وتحسين تجربة المرضى، وأنه سنعمل بتكامل وتعاون لتحقيق تقدم ملموس، حيث نجمع بين الابتكار والمسئولية الاجتماعية لتطوير نظام رعاية صحية يلبي احتياجات المجتمع بأكمله، ومتابعًا: أن مصر لديها فرصة للوصول للريادة.

وأضاف السيد ريتشارد لينفيلدت، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الإنقاذ الجوي في دبي، أنه في عالم يتسارع التطور، تتزايد أهمية الإخلاء الطبي العالمي. إن توفير وسائل النقل الطبية السريعة والمتقدمة يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وفي سبيل تعزيز الرعاية الصحية الدولية، يجب علينا التركيز على قوة الإخلاء الطبي، هذه العمليات الحيوية لا تُقدَّر بثمن في مواقف الطوارئ الطبية، ومتابعًا نحن هنا لنؤكد على أهمية تعاوننا في تطوير وتوسيع شبكات الإخلاء الطبي العالمية، وسنعمل على تحسين التنسيق والاستعداد للطوارئ، وذلك لتحقيق مستويات عالية من الجاهزية لتقديم الرعاية الصحية في أي مكان وزمان.

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، انطلق تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم" في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 2 و 3 مارس 2024، ويترأس المؤتمر أ.د محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والرئيس الشرفي للمؤتمر، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويضم المؤتمر نخبة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وقيادات الصحة في مصر والدول العربية والعالم، بالإضافة إلى السفراء وعدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار.