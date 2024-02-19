اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

اجتمع المكتب التنفيذى بالإسماعيلية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الأولية ومساعد وزير الصحة وبحضور دكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

تم خلال الإجتماع عرض مؤشرات آداء فرع الهيئة بالإسماعيلية للعام الماضي 2023 ضمن عرض مؤشرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتى شملت تقييمًا شاملا للجوانب الإكلينيكية، والمالية والإدارية، والجودة، مكافحة العدوى، ورضاء المنتفعين، مما يعكس الأداء العام لكل فرع وبما يضمن تحسين الأداء بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وعلى هامش الإجتماع تم تكريم وحدات طب الأسرة المتميزة بفرع الإسماعيلية بقيادة الدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية. وشملت تكريم" مركز طب أسرة التل الكبير" بقيادة الدكتور إبراهيم عبد المحسن "ومركز طب الأسرة أبو خليفة" بقيادة الدكتورة غادة متولي، و"وحدة طب الأسرة الظاهرية "بقيادة الدكتور هشام شعبان.

كما تم تكريم منشآت الرعاية الثانوية والثالثية بقيادة الدكتور محمد جبريل "مجمع الإسماعيلية الطبي" بقيادة الدكتور حسين كساب، ومستشفى الطوارئ بأبو خليفة وتكريم الدكتورة ايه هشام ، والدكتورة رباب مصطفي بغرفة الطوارئ عن تميزهم في استقبال وعلاج مصابي غزة حيث تتلقى الحالات الرعاية الطبية الكاملة في وطنهم الثاني مصر.



تأكيدا على تسخير الهيئة العامة للرعاية الصحية كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم حيث تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية ، والتقنية بمستشفيات الفرع لتلبية إحتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وفى نهاية الاجتماع التنفيذى قدم الدكتور احمد السبكى الشكر لكافة زملائه بفرع الإسماعيلية على جهودهم المشرفة ومزيد من الإنجازات وبذل الطاقات لخدمة الوطن