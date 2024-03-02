جاكبو يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست.. واستمرار غياب صلاح

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيل الريدز خلال مواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويستمر غياب الدولي المصري محمد صلاح عن تشكيل الريدز أمام نوتينجهام، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار مع منتخب مصر.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: كلارك، جو جوميز، ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو، هارفي إليوت، لويس دياز.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يحل نوتنجهام فورست، في المركز الـ17 برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن برينتفورد، صاحب المركز الـ16، وكذلك إيفرتون، الذي يحتل المركز الـ15.