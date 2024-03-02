السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جاكبو يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست.. واستمرار غياب صلاح

ليفربول
ليفربول

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيل الريدز خلال مواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين بالدوري الألماني


ويستمر غياب الدولي المصري محمد صلاح عن تشكيل الريدز أمام نوتينجهام، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار مع منتخب مصر.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: كيليهر.
الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
الوسط: كلارك، جو جوميز، ماك أليستر.
الهجوم: كودي جاكبو، هارفي إليوت، لويس دياز.
الجدير بالذكر أن ليفربول يحتب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يحل نوتنجهام فورست، في المركز الـ17 برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن برينتفورد، صاحب المركز الـ16، وكذلك إيفرتون، الذي يحتل المركز الـ15.

مواد متعلقة

إنبي 2011 يفوز على بايونيرز 11/0 في بطولة منطقة القاهرة

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدينهايم 
الجريدة الورقية