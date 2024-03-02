السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين بالدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند عن تشكيل مواجهة يونيون برلين، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين في الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين بالدوري الألماني 

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 41 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.

ويرغب بوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على يونيون برلين في المواجهة التي يتوقعها عشاق كرة القدم الألمانية أن تتسم بالقوة والإثارة والندية.

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