السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حولا منزلهما إلى وكر لترويج المخدرات.. قرار حول متهمين بحيازة الممنوعات

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة مدينة نصر، قرارا بحبس مسجلى خطر، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، بعدما حولا شقتهما لمخزن لتصنيع الأقراص المخدرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

 

أشارت معلومات الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة واتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.        

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

براءة 5 مُتهمين في "اللجان النوعية بحلوان"

 

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حُكماً ببراءة 5 متهمين في إعادة محاكمتهم في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بإنهاء حياة مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان".

 

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

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