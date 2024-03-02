وزارة الشباب والرياضة تقيم معرضًا للحرف التراثية واليدوية بسوهاج

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، فعالياتها في إقامة معارضها للحرف التراثية واليدوية داخل مراكز الشباب والأماكن العامة .

وفي هذا الإطار نفذت محافظة سوهاج إحدى معارضها بنادي سوهاج الرياضي ، بمشاركة 5 أندية للفتاة بالمحافظة ( مدينة سوهاج ، مدينة ناصر ، النصر بحي راشد ، الري ،الزهور)، ضم المعرض منتجات متنوعة منها منتجات جلد طبيعي وكروشيه وتطريز منسج وتلي ومنتجات مكرمية وإكسسوارات.

معرض للحرف التراثية واليدوية بسوهاج

معرض للحرف التراثية واليدوية بسوهاج

معرض للحرف التراثية واليدوية بسوهاج

معرض للحرف التراثية واليدوية بسوهاج

ومن المتوقع إقامة العديد من المعارض خلال الفترة المقبلة في المراكز الإدارية التابعة للمحافظة للتسهيل علي أبنائنا الشباب والفتيات للمشاركة في فاعليات الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة .

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة لتفعيل الدور التسويقي لمنتجات أندية الفتاة والمرأة بالمحافظات لإبراز الدور الفعال المقدم من الوزارة لتعليم الفتيات الحرف اليدوية داخل تلك الأندية بمراكز الشباب ، لمشاعدة الفتيات للدخول إلى سوق العمل المصري.



