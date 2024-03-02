مدبولي: السياحة العلاجية والاستشفائية مجال خصب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على الصفر للحصول على تجربة علاجية أفضل.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية، اليوم السبت: “يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مدفوعا بواحد من أكبر التغيرات الديمغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشرين المتمثل في شيخوخة السكان تلك الظاهرة التي يطلق عليها أيضا الشيب العالمي والناتجة عن الارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر مع تنامي فئة السكان الأكبر سنا 84 عاما فأكثر”.

ارتفاع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عام

ونوه إلى أنه وفقًا لتقديرات الهرم السكاني من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عام وأكثر من 10% من الإجمالي عام 2023 إلى 16.5% عام 2050 علما بأن عددهم سوف يتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، لافتًا إلى أن الأمر يزيد من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير الملباة ويخلق فرصا اقتصادية غير محدودة للوفاء به.

وأشار إلى أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالا خصبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية، مضيفًا: "إدراكا للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصدا للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجة والقصير على ساحل البحر الاحمر وايضا المدن الجديدة اللي شرعت الدولة في انشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العلامين وراس الحكمة بالاضافة الى العديد من المواقع السياحية الاخرى داخل قلب مصر.

مواقع استراتيجية جذابة

وأكد أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصدا سياحية عالمية لما تذخر به من مقاومات الجذب السياحي وكذلك يمكن أن تكون موطنا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة وأيضا أن تكون هذه المقاصد من أفضل الوجهات العالمية للسياحة بوجه عام والعلاجية والاستشفائية بوجه خاص.

وواصل: "أعلننا بالفعل في إطار هذا التوجه في أوائل شهر يناير الماضي عن إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية وهو منتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة على مساحة أربعين فدان باستثمارات تجاوزت المليار ونصف مليار جنيه مصري ومن المقرر أن يتمك خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد السيدات والسادة لقد اتخذت الدولة المصرية خطوات حتيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في ربوعها وندرك يقينا أنه لا يزال هناك جهودا مبتكرة عدة يمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة لتصبح موقعأ أصيلا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030.