رئيس الرقابة الصحية: السياحة العلاجية والاستشفائية تحظى باهتمام عالمي

جلسة علمية ودور الجودة في تنشيط السياحة العلاجية

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والمقرر انطلاقه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر لمدة يومي 2 و 3 مارس الجاري .

وأشار الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تشارك خلال اليوم الأول للمؤتمر، بجلسة علمية بعنوان "تعزيز الثقة: دور الجودة والاعتماد في تنشيط صناعة السياحة العلاجية في مصر " .

تناقش الجلسة دور "الاعتماد" في صناعة السياحة العلاجية في مصر وامكانيات السوق المتاحة، وأهمية تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية في تعزيز سمعة ومصداقية المنشآت الطبية ، فضلا عن تناول استراتيجيات الاستفادة من اعتماد المنشآت الصحية لجذب السياحة العلاجية إلى مصر وسبل التعاون المشترك بين هيئات اعتماد المنشآت الصحية لتعزيز قطاع السياحة العلاجية مع التعرف على خطط الدول الأخرى الرائدة في السياحة العلاجية عالمياً، واستعراض فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تطبيق معايير الجودة في السياحة العلاجية.

يشارك بالجلسة: الأستاذ الدكتور/أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور/ سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، الأستاذة الدكتورة/ريم الألفي، أستاذ التسويق بجامعة عين شمس، الدكتور/ أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الأستاذ الدكتور/ السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور/ أسعد رياض، مدير مكتب تيموس الإقليمي مصر.

ودعت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية رواد المؤتمر لزيارة جناحها للتعرف على خطوات الحصول على اعتماد تيموس- جهار بيان صادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة