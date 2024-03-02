الغردقة تحصد المركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

تقدم اللواء ياسر حماية رئيس مدينةالغردقة بخالص واصدق التهاني للطالب حازم طارق اسماعيل بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية. بالغردقة لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة القران الكريم والثقافة الإسلامية لعام ٢٠٢٤ وبما حظى به من حفظ كتاب الله متمنيا له مزيد من النجاح والفلاح وان يكون القران الكريم خلقه ومنهجه في امور الحياة .

وأوضح رئيس المدينة، أن حفظ القران يغرس في نفوس النشئ عظمة الدين الإسلامي وسماحته مشيدا بدور اولياء الامور واهتمامهم ودعمهم ومساعدتهم لابنائهم .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت قواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ومستوياتها؛ حفظ القرآن الكريم، وحفظ الحديث الشريف، وهي كالتالي:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة، وتفسير الأجزاء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين والثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف: حفظ أحاديث كتاب “الأربعون النووية” كاملة.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم من أول سورة "يونس" إلى آخر سورة "الناس" مع جودة التلاوة، وتفسير الجزءين التاسع جودة التلاوة، وتفسير الجزءين التاسع والعشرين والثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف: حفظ الأحاديث من 1: 20 من كتاب “الأربعون النووية”.

المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم من أول سورة "القصص" إلى آخر سورة "الناس" مع جودة التلاوة، وتفسير الجزء الثلاثين، وحفظ الأحاديث من 1: 10 من كتاب “الأربعون النووية”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموع درجات الامتحان في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 100 درجة توزع كالآتي:

درجات القرآن الكريم : 70 درجة وتقسيمها: «60 درجة لجودة الحفظ + 10 درجات الجودة الترتيل والتفسير»، يُضاف إليها درجات الحديث.

الحديث الشريف 20 درجة للحفظ والفهم، مع 10 درجات للثقافة الإسلامية العامة حول القرآن الكريم، وبذلك يكون إجمالي الدرجات = 100 درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسخ أعداد كافية من نشرة مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وإعلانها على الإدارات، وفي المدارس جميعها (حكومي - خاص - دولي) حتى يتمكن الراغبون من الاستعداد لها.

ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقوم كل مدرسة بترشيح الحافظين للقرآن الكريم فقط، علما بأنه لا يجوز اشتراك أي طالب حاصل على جائزة في عام سابق في نفس المستوى، ويجوز أن يشترك في مستوى أعلى، كما لا يجوز أن يتقدم الطالب لأكثر من مستوى.

و اجريت مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بالمديريات التعليمية في شهر فبراير 2024، ويمنح الفائزون في كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة من ميزانية الإدارات والمديريات التعليمية