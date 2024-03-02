

محافظ جنوب سيناء يدعو المستثمرين للاستثمار فى السياحة الصحية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مصر شهدت ١٠ سنوات الماضية مبادرات صحية عديدة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونعمل على التنسيق لزيادة التدفقات السياحية من السياحة الصحية .

جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والذي يقام اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وأشار فودة ان الإحصائيات تشير اهتمام كبار السن والأثرياء ،بالسياحةً الصحية وذلك عبر استغلال خطة مصر وموقعها المتميز وحسن توظيف تلك العناصر لدعم ذلك المنتج السياحي ،والذى أصبح واجب وطني.

موكداً ان مصر بها موقع فريد للاستفادة القصوى منها، وفي إطار الاستغلال الأمثل للسياحة الصحية والعلاجية، فتوجهنا نحو ذلك النمط كركيزة أساسية.

وطالب المحافظ جميع أجهزة الدولة التكاتف والعمل معا وبذل جهدا لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وتحويل مصر لأكبر مقصد للسياحة الصحية في العالم.

مؤكداً ان السياحة الصحية ،هدف ليس بعيد المنال في ظل امتلاك مصر الإمكانيات ، مشيراً إلى المواقع الهامة مثل العين السخنة وسفاجا ومنطقة حمام موسى ،لافتا إنه يوجد في مصر حوالي 1365 عين طبيعية.

دعا فودة رجال الأعمال المصريين والأجانب للاستثمار في السياحة الصحية ، على غرار السياحة الصحية