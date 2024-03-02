الحبس سنة لمُتهمين باستعراض القوة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه لكل منهما.

وشمل الحكم أيضاً وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة كما قضت ببراءة متهمة بتهمة استعراض القوة والشروع في إنهاء حياة مواطن.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

تبين من خلال الاوراق أن المتهمين هم “علاء ح”، “زينب ن”،"ولاء ع" استعرضا وآخرين سابق الحكم عليهم القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه عبدالرحمن خالد بيومى بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن أفعالهم

إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح نارى واسلحة بيضاء

وأضاف امر الاحالة أنه أقترنت هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان شرعا وآخرين سبق الحكم عليهم في قتل المجنى عليه عبد الرحمن خالد بيومى

عمداً بأن أطلق صوبه المتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابته بتقرير الطب الشرعى حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد

من آزره ومؤازرته الا أن خاب اثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجنى عليه للعلاج وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أشار أمر الاحالة أن المتهمين حازا وأحرزا وآخرين سبق الحكم عليهم سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش) وذخائر

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.

وتضمن نص الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.

وعاقبت المحكمة أيضاً المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أصدرن الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.