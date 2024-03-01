شاي الأعشاب مفيد لإنقاص الوزن.. أبرز الأنواع

في محاولة لخسارة الوزن الزائد، يحاول الناس استخدام ليس فقط الوصفات المعروفة، ولكن أيضًا الطب التقليدي، وشاي الأعشاب ينظف الأمعاء ويقمع الشهية مما سيساعد بلا شك في إنقاص الوزن، كما أنه سيكون قادرًا على تحسين الحالة الصحية السيئة للشخص.

أخبر الخبراء موقع MedicForum أنه يجب عليك أولاً تجربة شاي التوت الأسود، وستحتاج إلى 90 جرامًا من أوراق التوت الأسود و8 جرام من خشب البتولا وحشيشة السعال، كما تحتاج إلى خلط كل شيء واستخراج ملعقة صغيرة من هذه المادة الخام، ونسكب فوقه الماء المغلي وننتظر حتى يبرد، ويجب تناول هذا المشروب عدة مرات في اليوم.

ويجب عليك تحضير الشاي مع التوت الروان للقيام بذلك، ستحتاج إلى 8 حبات توت مجففة من هذا النبات و4 أجزاء من أوراق نبات القراص وثمر الورد، خذ ملعقتين صغيرتين من هذا الخليط ونصف لتر من الماء الساخن. غطي المرق بغطاء لمدة 5 ساعات بعد ذلك، قم بتصفية المشروب وتقسيمه إلى قسمين. اشربه طوال اليوم.

سيكون من الممتع شرب الشاي مع الشمر، تحتاج إلى النعناع وبذور البقدونس وجذور الهندباء ولحاء النبق. يحتاج النبات الأخير إلى المزيد، والمكونات المتبقية مطلوبة على قدم المساواة تقريبا. خذ ملعقة كاملة من الأعشاب واسكب عليها الماء المغلي. تحتاج إلى الانتظار حتى يتم تخميرها لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم تقسيمها إلى قسمين وتصفيتها شرب بدقة خلال النهار والمساء.

الأعشاب المفيدة ستساعد على تحسين صحتك والتخلص من المشاكل المؤلمة.