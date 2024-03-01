مركز شباب الغابات بالبلينا ينظم مسابقة في حفظ القران الكريم

نظم مركز شباب الغابات التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر مارس ٢٠٢٤ مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم لأعضاء المركز في المراحل السنية المختلفة ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .



تهدف المسابقة الدينية إلى زيادة تشجيع الأعضاء على حفظ ما تيسر لهم من كتاب الله تعالى وفضل قراءة القرآن الكريم وزيادة الإيمان بالله تعالى ومُضاعَفة الثواب والتحلي بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق السيئة ويساعد على تهدئة الأعصاب والشعور بالفرح والسعادة والتخلص من الخوف والحزن والتوتر والقلق وصفاء ذهن الإنسان فتجد أن آيات القرآن الكريم تجعل المسلم يتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه فالآيات تحمل معها الحكمة االموعظة الحسنة .





وفي بداية المسابقة القى فضيله الشيخ المحكم نبذة عن فضل حفظ القرآن وأنه حُجّةٌ لصاحبه يوم القيامة واستدل بذلك لاحاديث رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «يقال لصاحب القرآن إقرأ وإرتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ».



جدير بالذكر أن المسابقة مستمرة حتي نهاية شهر رمضان على أن يتم توزيع الجوائز في ليلة القدر كما يحدث كل عام .



وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة الإهتمام بالمسابقات الدينية لأعضاء مراكز الشباب خاصة الطلائع والنشء لحثهم على روح الإنتماء ومعرفة أمور دينهم والتعود على حفظ سور وأجزاء القرآن الكريم حتى يصلوا في نهاية المطاف إلى حفظ سور القرآن الكريم كاملا .