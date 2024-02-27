الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الضفة الغربية تنزف.. وغزة تترقب وعد بايدن

بوابة الوفد الإلكترونية

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في التوصل لاتفاقٍ يكفل وقف إطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المُقبل. 

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وقال بايدن إن الجهود المبذولة توشك على الوصول لنقطة اتفاق حول وقف إطلاق النار بحلول يوم الاثنين المُوافق 4 مارس.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل فقد شهت الساعات الأخيرة استشهاد 3 شباب فلسطينيين في مُواجهات مع قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء. 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الشباب الثلاثة ارتقوا شُهداء إثر إصابتهم برصاص الاحتلال في مدينة طوباس ومُخيم الفارعة جنوب المدينة.

ويأتي ذلك في إطار حملات مُمنهجة من قوات الاحتلال ضد أهالي الضفة الغربية، حيث ذكر شهود عيان أن آليات تابعة للاحتلال قامت باقتحام مخيم الفارعة برفقة جرافات، وقاموا بنشر القناصة في أكثر من مكان وسط سماع دوي انفجارات.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية على أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المُخيم، وقاموا كذلك بترويع الآمنين في بيوتهم بالدخول عليهم عنوة بداعي  التفتيش.

يُذكر أن ما يزيد عن 400 فلسطيني ارتقوا شُهداء في الضفة الغربية في إطار الاشتباكات مع المُستوطنين وقوات الاحتلال منذ اندلاع آتون الحرب بين المُقاومة وجيش الاحتلال في 7 أكتوبر.

ويُمني الشعب الفلسطيني نفسه بانتهاء الحرب في غزة قبل حلول رمضان، ليكون الشهر الفضيل بمثابة أيام التقاط الأنفاس بعد شهور العدوان.

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الجريدة الورقية