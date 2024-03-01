صدام جديد.. الهلال يواجه الاتحاد في ربع نهائي أبطال آسيا

انتهت منذ ساعات قليلة مواجهة الهلال أمام نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية العشرون من دوري روشن السعودي لهذا الموسم، والتي شهدها ملعب "المملكة"، معقل الزعيم.



ونجح الهلال في تحقيق الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت إثارة ومتعة كبيرة، خاصة في شوطها الثاني.

ويبدو أن الإثارة مستمر في كرة القدم السعودية، حيث ستتكرر المواجهة بين الهلال واتحاد جدة، لكنها ستكون في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، والتي سيشهدها ملعب "المملكة" أيضًا.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة

تنطلق مواجهة الهلال أمام الاتحاد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تُنقل مواجهة الهلال أمام الاتحاد عبر عدة قنوات وشبكات تلفزيونية، فتُذاع المواجهة المرتقبة عبر شبكة "قنوات "بي إن سبورتس القطرية، وssc السعودية.