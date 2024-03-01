الهلال ينفرد بصدارة الدوري السعودي.. ترتيب المسابقة
يواصل الهلال تقديم النتائج المميزة في بطولة دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حقق الفوز على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب "المملكة" معقل الزعيم.
ويواصل الهلال الاستمرار في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، حيث يأتي في مقدمة الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة ب 53 نقطة، وأهلي جدة ثالث الترتيب ب 43 نقطة، والتعاون رابع ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، واتحاد جدة خامسًا ب 37 نقطة.
ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال.. 62 نقطة
2- النصر.. 53 نقطة
3- الأهلي.. 43 نقطة
4- التعاون.. 39 نقطة
5- الاتحاد.. 37 نقطة
6- ضمك.. 31 نقطة
7- الفتح.. 30 نقطة
8- الاتفاق.. 28 نقطة
9- الفيحاء.. 28 نقطة
10- الوحدة.. 27 نقطة
11- الشباب.. 24 نقطة
12- الخليج.. 23 نقطة
13- الأخدود.. 23 نقطة
14- الرياض.. 23 نقطة
15- الرائد.. 20 نقطة
16- الطائي.. 18 نقطة
17- أبها.. 18 نقطة
18- الحزم.. 15 نقطة