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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال ينفرد بصدارة الدوري السعودي.. ترتيب المسابقة

الهلال
الهلال

يواصل الهلال تقديم النتائج المميزة في بطولة دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حقق الفوز على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب "المملكة" معقل الزعيم.

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شاهد بالفيديو.. الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثية


ويواصل الهلال الاستمرار في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، حيث يأتي في مقدمة الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة ب 53 نقطة، وأهلي جدة ثالث الترتيب ب 43 نقطة، والتعاون رابع ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، واتحاد جدة خامسًا ب 37 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال.. 62 نقطة
2- النصر.. 53 نقطة
3- الأهلي.. 43 نقطة
4- التعاون.. 39 نقطة
5- الاتحاد.. 37 نقطة
6- ضمك.. 31 نقطة
7- الفتح.. 30 نقطة
8- الاتفاق.. 28 نقطة
9- الفيحاء.. 28 نقطة
10- الوحدة.. 27 نقطة
11- الشباب.. 24 نقطة
12- الخليج.. 23 نقطة
13- الأخدود.. 23 نقطة
14- الرياض.. 23 نقطة
15- الرائد.. 20 نقطة
16- الطائي.. 18 نقطة
17- أبها.. 18 نقطة
18- الحزم.. 15 نقطة

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