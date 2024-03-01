الهلال ينفرد بصدارة الدوري السعودي.. ترتيب المسابقة

يواصل الهلال تقديم النتائج المميزة في بطولة دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حقق الفوز على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب "المملكة" معقل الزعيم.



ويواصل الهلال الاستمرار في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، حيث يأتي في مقدمة الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة ب 53 نقطة، وأهلي جدة ثالث الترتيب ب 43 نقطة، والتعاون رابع ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، واتحاد جدة خامسًا ب 37 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال.. 62 نقطة

2- النصر.. 53 نقطة

3- الأهلي.. 43 نقطة

4- التعاون.. 39 نقطة

5- الاتحاد.. 37 نقطة

6- ضمك.. 31 نقطة

7- الفتح.. 30 نقطة

8- الاتفاق.. 28 نقطة

9- الفيحاء.. 28 نقطة

10- الوحدة.. 27 نقطة

11- الشباب.. 24 نقطة

12- الخليج.. 23 نقطة

13- الأخدود.. 23 نقطة

14- الرياض.. 23 نقطة

15- الرائد.. 20 نقطة

16- الطائي.. 18 نقطة

17- أبها.. 18 نقطة

18- الحزم.. 15 نقطة