وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات انطلاق ماراثون القاهرة الدولي اليوم بحديقة الميريلاند

بمشاركة ٥ الآف متسابق ..

تابع وزير الشباب والرياضة، أمس ، انطلاق ماراثون القاهرة الدولي بحديقة الميريلاند، اليوم، والذي تُنظمه الوزارة من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، تحت رعاية الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، بمشاركة ٥ آلاف متسابق من العديد من الجنسيات المختلفة.



جدد الوزير تأكيده على الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجعل الرياضة «أسلوب حياة»، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي علي اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وسيقوم بالمشاركة فى هذا الحدث عدد كبير من العدائين المصريين والدوليين ومن المتوقع ان يحضره عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة.