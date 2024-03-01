المواطنين يستمتعون بالويك الاند على شواطئ الاسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية صباح اليوم الجمعه طقس مشمس معتدل نهارا مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الانحاء إذ تراوحت درجات الحرارة بين 16 للصغرى و27 للعظمى مع تراجع فرص هطول الأمطار وسطوع الشمس، فيما سجلت سرعة الرياح 13 كيلو متر/ساعة والرطوبة 34%.، وتوافد المواطنين للاستمتاع باجازة الويك اند على الكورنيش والتمشى على شاطئ البحر للاستمتاع بهدوء مياه البحر .

ورغم اعتدال حالة الطقس، إلا أن الأرصاد الجوية حذرت من التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة، وعودة درجات الحرارة للإنخفاض لمعدلاتها الطبيعية، بدءا من السبت المقبل، ليسود طقس شتوي على جميع الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.،وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر.

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع أي تداعيات لحالة الطقس، وقرر استمرار أعمال تطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وفي سياق متصل، اعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.