موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال بمدارس السعودية

كشفت وزارة التعليم السعودية عن موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة والأهلية للعام الدراسي المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد تسجيل الطلاب المستجدين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد والذي سيكون خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت وزارة التعليم السعودية أن فتح باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا بدءًا من منتصف شهر رمضان الموافق 25 مارس 2024.

ولفتت وزارة التعليم السعودية إلى أنه يتم تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1445 إلكترونيًا سواء بالمدارس الحكومية أو الأهلية أو الدولية.

ويستمر التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية حتى يوم الثاني والعشرين من شوال، بينما يستمر التسجيل في المدارس الأهلية والدولية حتى الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد.

آلية التقديم لمرحلة رياض الأطفال

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن آلية التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة والأهلية.

وأوضحت وزارة التعليم السعودية أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس يكون إلكترونيًا من خلال نظام نور التعليمي.

ونوهت وزارة التعليم السعودية بضرورة عمل بريد إلكتروني لاستخدامه في تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني.

وأضافت وزارة التعليم السعودية أن تسجيل الطلاب إلى المدارس الحكومية والأهلية والدولية من خلال منصة نور الرقمية التي تخدم الوزارة في العديد من الوظائف والمهام الخاصة بأمور التعليم.

خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال