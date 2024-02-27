بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن رابط الاستعلام عن موقف المتقدمين لمسابقة التعليم، وذلك خلال مسابقة 30 ألف معلم.

وفي السياق ذاته، أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة صالح الشيخ، الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلّم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث، في 8 محافظات من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، على موقع بوابة الوظائف الحكومية (https://jobs.caoa.gov.eg/).

والثمانية محافظات وفق ما ذكر بيان الجهاز المركزي، إن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان، بينما سيتم عقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس القادم.

رابط الاستعلام عن موقف المتقدمين لمسابقة التعليم من هــنـــا

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.

بينما ناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتضمنت المرحلة الثالثة من المسابقة الإعلان عن 11.114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، وعدد 18.886 وظيفة معلم مساعد مادة، ويكتمل التعاقد مع 30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي بانتهاء مسابقتي العام الحالي.

كما يتبقى التعاقد مع 60 ألف آخرين على عامين مقبلين، وفق مسابقة ينظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.