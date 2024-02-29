جهود هائلة من وزارة التعليم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

بذلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودا هائلة من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن وجود 46 ألف طفل في فصول التربية الخاصة منهم 10 آلاف طفل من الصم، و146 ألف طفل مدمج في المدارس الحكومية.

ووقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات لتطوير فصول التربية الخاصة وتهيئة الفصول والبيئة المدرسية وإتاحة مصادر التعلم المناسبة لهم وتقديم وسائل إيضاح مختلفة وتمكينهم من الاندماج في الأنشطة المدرسية مع زملائهم.

دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت وزارة التربية والتعليم تقديم جميع أوجه الدعم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعهم على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024- 2029 التي تركز على تقديم تعليم دون تمييز.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "رفقاء قادرون باختلاف" من خلال تعميم أكثر إشارات الصم تكرارا وتداولا في المدارس ونشر لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر تداولا للصم لتكون اساس للغة الحوار مع زملائهم من الطلاب في المدارس.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي (طلاب مدارس النور/الأمل) بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف المسابقة أيضًا تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبة لإشباع ميولهم والتعرف على احتياجاتهم وطموحاتهم، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة الطبيعية مما يؤدى إلى زيادة فرص التفاعل الاجتماعي وتحسن حالتهم النفسية، وإثراء معلومات الطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية اللازمة لهم، وتوعية الطلاب والتلاميذ بقضايا المجتمع والأحداث الجارية.

وبلغ عدد الطلاب المشاركين لعام 2022 /2023 على مستوى المديريات 1200 طالب، وبعد التصفية تم تصعيد 170 طالب على مستوى الوزارة وبعد التحكيم فاز 20 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

ونظمت وزارة التربية والتعليم مسابقة تحدى القراءة العربي بالاشتراك مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث يشارك فيها 13 الف طالب من ذوى الهمم.

وأحرز المركز الثانى على مستوى الوطن العربى من ذوى الهمم مكفوفين الطالب عبدالله عمار من محافظة الشرقية للموسم السابع .