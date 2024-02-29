الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، اليوم الخميس، حُكماً بمُعاقبة مُـتهمٍ بالسجن المؤبد، لإدانته بالإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 3110 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

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وشمل الحُكم مصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وبدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الإسكندرية  إخطاراً من إدارة مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال تردد المتهم على منطقة العامرية مستخدما سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين تبين احتوائهما على 329 طرية لذات المخدر.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول. 

وشمل الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية. 

أصدرت الحكم المحجكوة برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

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