الأب الشرير ينال الجزاء العادل..العدالة تقتص للجميلة ضحية القسوة

تخلى رجل عن فطرة الأب النقية وعذب بيديه ابنته حتى فارقت الحياة، ظن لوهلةٍ أنه سيفر بفعلته للأبد ولكن شاء الله أن ينال جزاؤه العادل في الدُنيا قبل أن يلقى مصيره في الآخرة.

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التطور الأبرز حملته الأيام الماضية حينما أدانت المحكمة في ولاية نيوهامبشير المُدان آدم مونتجومري- 34 سنة بتهمة إزهاق روح نجلته هارموني ذات الأعوام الخمسة في 2019.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المحكمة وجدت مونتجومري مُداناً بخمسة اتهامات هي إنهاء الحياة من الدرجة الثانية والتعدي من الدرجة الثانية والتأثير على الشهود والتلاعب بالأدلة وإساءة التعامل مع الجثمان.

المجني عليها

وكان الاتهام قد لاحق آدم في جريمة التعدي بالضرب على ابنته حتى الموت في ديسمبر 2019 بسبب مُعاناتها من سلس البول في سيارته.

وأشارت تقارير محلية إلى أن آدم بعد أن أزهق روح ابنته توجه لمطعم لإعداد شطائر البرجر وطلب وجبة وأكلها دون أن يكترث بالدماء البريئة التي سالت.

العبث بجثمان فلذة الكبد..قلب من حجر

وأكدت تقارير محلية على أن الأب القاتل قام بالاحتفاظ بجثمان ابنته دون أن يدفنه لعدة سنوات، واحتفظ به في البداية في دولابٍ بمنزله، وحينما اشتكى الجيران من الرائحة نقله إلى مُبرد في مكان عمله.

الأب الجاني

وأشار تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن الجاني في مارس 2020 ألقى ببقايا جثمان ابنته في مكانٍ ناءٍ لم يصل إليه أحد.

ولم يتم الإبلاغ عن تغيب الفتاة حتى نوفمبر 2021 حينما أبلغت والدتها (زوجة الجاني السابقة) بذلك، وكانت الأم قد فقدت حضانتها للطفلة بسبب تعاطي المُخدرات.

الجدير بالذكر أن زوجة الجاني الحالية مُتورطة في الجريمة، وأشارت إلى أنها ساعدته في نقل رفات الضحية بسبب الخوف منه وخشية إيذاء ابنيها، وتقضي حالياً مدة 18 شهراً في السجن.