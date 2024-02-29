أمين الأمم المتحدة يستنكر قتل الفلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات (فيديو)

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، أثناء تسلمهم المساعدات في دوار النابلسي بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس.

وقال إن الأمم المتحدة لن تتمكن من إيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر منذ أكثر من أسبوع.



قوات الاحتلال فتحت النيران على الفلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات

أكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة فى الطريق الساحلى غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الأهالى والنازحين من شمال قطاع الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.

وارتكب الاحتلال المجزرة البشعة ضد الفلسطينيين بمنطقة الشيخ عجلين وسط استمراره على ارتكاب جرائم الإبادة وتحدى قرارات المحكمة الدولية. راح ضحيتها ما يزيد عن 1150 من الضحايا ما بين شهيد ومصاب بعد أن باتوا ليلتهم بانتظار قافلة المساعدات للحصول على قوت أطفالهم وأسرهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و35 شهيدا فلسطينيا، منذ 7 أكتوبر الماضى.