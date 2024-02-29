تشكيل مودرن فيوتشر أمام سموحة بالدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بالدوري.





وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش .

دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، محمود رزق، جوناثان نجويم.

وسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد محمود ، ايبا ، عبد الكبير الوادي.

هجوم: علي ياسر.



ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمد نصير، علي زعزع، غنام محمد، محمد صادق، أحمد عاطف ويحل بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً على ملعب استاد الإسكندرية، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سموحة، ضمن منافسات الجولة ال١٤ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.