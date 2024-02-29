تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني الذي أقيم عصر اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق يانج أفريكانز.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع يانج افريكانز في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات كولر قبل مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأهلي هدفه تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط خلال مواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا المقرر لها مساء غد في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «فريق يانج أفريكانز أظهر قدرات جيدة في المباراة التي جمعت الفريقين في تنزانيا، وخلال الجولة الماضية في دور المجموعات حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف وهو ما يؤكد قوة الفريق وأن مواجهته غدا لن تكون سهلة».

وشدد المدير الفني على أن الفريق يحتاج إلى كامل تركيزه غدا أمام يانج أفريكانز للحصول على الثلاث نقاط.

وتطرق كولر للحديث عن حالة محمد عبدالمنعم، مؤكدا أن اللاعب اشتكى من آلام في المباراة السابقة أمام بلدية المحلة وفضل استبداله كإجراء احترازي واليوم سوف يتم تقييم حالته خلال المران الختامي وحسم موقفه من المشاركة غدا.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك إصابات عده داخل صفوف الفريق، ولكن في الوقت نفسه يوجد عناصر قادرة على التعويض في جميع المراكز ومن بينها خط الدفاع بعد الإصابة التي أبعدت ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي.

وشدد كولر على أنه يحتاج إلى اللاعب الجاهز والذي يعيش حالة من التركيز في مباراة الغدـ وأن فلسفته كمدرب أن المباراة المقبلة هي الأهم وهو ما يؤكد عليه دائما في حديثه مع لاعبي الفريق.

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