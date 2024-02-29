مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»: نظرة المجتمع لينا اتغيرت وأصبح لينا وجود

قالت أميرة حربي، مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»، إنَّ احساس جميل للغاية شعرت به خلال تقديمي لاحتفالية قادرون باختلاف، بل وكنت انتظر هذا اليوم منذ زمن، ومنذ النسخة الأولى لقادرون باختلاف وتمنيت المشاركة فيها، وهي سبب في تغير نظرة المجتمع لنا مع دعم الرئيس السيسي لنا، و«بقى لينا وجود».

احتفاليات قادرون باختلاف

وأضافت «حربي»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: «اختلاف كبير حدث بحياتي بسبب احتفاليات قادرون باختلاف، فبعد توقفي عن الدراسة لمدة 3 سنوات قررت أن استكمل دراستي وتفوقت والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية».

احتفالية قادرون باختلاف

وتابعت مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»: «أنا مريضة فشل كلوي واستخدم كرسي متحرك، بل واتواصل معكم وأنا في جلسة للعلاج، والتعب في الماضي سبب لي يأس دفعني لأن اتوقف عن التعليم، ولكن قادرون باختلاف أحيت فيا الأمل، ودعم الرئيس السيسي لذوي الهمم كان سبب رئيسي في تفاؤلي».

