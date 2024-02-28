الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

هاني حتحوت: الرئيس السيسي أدخل الفرحة في قلوب أبطال قادرون باختلاف

هاني حتحوت في احتفالية
هاني حتحوت في احتفالية قادرون باختلاف

قال الإعلامي هاني حتحوت، إنه تشرف بحضور احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحدث كان إنسانيًا بحق. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إنه بالإضافة إلى الظروف الخاصة والمناخ السعيد الذي جمعهم بالرئيس السيسي، فإنه توجد فرحة كبيرة تنبعث من قلوب أبطال قادرون باختلاف.

txt

اتحاد المعاقين ذهنيًا: دعم الرئيس السيسي لأبطال "قادرون باختلاف" يعكس إنسانيته

txt

أحمد عثمان يثمن توجيه الرئيس بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف

 وأشار إلى أن الإنسانية والتراحم من أهم علامات التحضر وبناء الأمة والدولة، موضحًا أن مصر دولة قائمة على الإنسانية، وأن قصة رغبة عبد الرحمن عبد الرحمن في الانضمام لنادي الزمالك جاءت مفاجئة وأن أمنيته تحققت من قبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب. 

وقالت عزة مصطفى مازحة على الهواء مع حتحوت: "أنا عارفة إنك زملكاوي"، ليرد قائلًا: “أنا مصري”.

وعن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، أشار إلى أنه لا يمكن الحكم الآن على مدرب الزمالك والصفقات الجديدة، بخلاف النادي الأهلي الأكثر جاهزية من الزمالك في نهائي كأس مصر، خاصة وأنه حقق انتصارات مؤخرا في إفريقيا والدوري والظهور بحالة كبيرة من الانسجام.
 

مواد متعلقة

رئيس شباب النواب : اعلان الرئيس دعم  صندوق قادرون باختلاف ١٠ بمليارات جنيه اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم

النعماني يشهد إنطلاق النسخة الخامسة لإحتفالية "قادرون باختلاف"

نص كلمـــة الرئيس السيســي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"

السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

الرئيس السيسي: سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف

الطفل الفلسطيني عبدالله في "قادرون باختلاف": أهلي استشهدوا ما عدا أنا

كريم محمود عبد العزيز يشارك باحتفالية "قادرون باختلاف"

أميرة حربي: حياتي تغيرت مع أول نسخة لـ«قادرون باختلاف»
الجريدة الورقية