هاني حتحوت: الرئيس السيسي أدخل الفرحة في قلوب أبطال قادرون باختلاف

قال الإعلامي هاني حتحوت، إنه تشرف بحضور احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحدث كان إنسانيًا بحق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إنه بالإضافة إلى الظروف الخاصة والمناخ السعيد الذي جمعهم بالرئيس السيسي، فإنه توجد فرحة كبيرة تنبعث من قلوب أبطال قادرون باختلاف.

وأشار إلى أن الإنسانية والتراحم من أهم علامات التحضر وبناء الأمة والدولة، موضحًا أن مصر دولة قائمة على الإنسانية، وأن قصة رغبة عبد الرحمن عبد الرحمن في الانضمام لنادي الزمالك جاءت مفاجئة وأن أمنيته تحققت من قبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب.

وقالت عزة مصطفى مازحة على الهواء مع حتحوت: "أنا عارفة إنك زملكاوي"، ليرد قائلًا: “أنا مصري”.

وعن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، أشار إلى أنه لا يمكن الحكم الآن على مدرب الزمالك والصفقات الجديدة، بخلاف النادي الأهلي الأكثر جاهزية من الزمالك في نهائي كأس مصر، خاصة وأنه حقق انتصارات مؤخرا في إفريقيا والدوري والظهور بحالة كبيرة من الانسجام.

