شبانة يشيد باحتفالية قادرون باختلاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن احتفالية قادرون باختلاف، كانت رائعة للغاية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالشباب، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحمل مشاعر رائعة وايجابية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك تفاعل داخليا وخارجيا صادق مع أبطال قادرون باختلاف، وتم تخصيص 10 مليار جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، وهناك اهتمام غير مسبوق من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف: "تحية كبيرة لكل مسئولي الدولة وعلى رأسهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب الاهتمام الكبير بهؤلاء الشباب، وسبق وانضم السباح أحمد طارق إلى فريق السباحة بالنادي الأهلي، وكذلك تم منح البطل عبدالرحمن مصطفى أحد أبطال قادرون باختلاف على عضوية نادي الزمالك".

وأكمل: "الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بكل شئ بما فيهم كرة القدم، وأشاهد هذه الأمور ببساطة وانسانية الشعب المصري، كما تحدث عبدالرحمن مصطفى مع حسام حسن وتمنى تتويجه بأمم افريقيا والصعود لكاس العالم القادمة".