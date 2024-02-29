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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته مساء اليوم قبل ملاقاة يانج أفريكانز

بوابة الوفد الإلكترونية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس على أن ينتظم في معسكر مغلق استعدادًا لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني مساء غد الجمعة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، الذي يقام باستاد القاهرة في الثانية عشرة ظهر غد الخميس.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما للمباراة.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف في ملعبه بمدينة كوماسي.

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