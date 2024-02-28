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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس الإتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم على ليدز بثنائية في الشوط الاول

مباراة تشيلسي وليدز
مباراة تشيلسي وليدز

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول من مباراته أمام ليدز يونايتد متقدماً بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور الخامس لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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تشيلسي يستعيد ذكريات منذ 1970 أمام ليدز يونايتد

تلقى فريق تشيلسي صمة مبكرة بعد مرور 8 دائق فقط من عمر المباراة عندما نجح ماتيو فيرنانديز لاعب ليدز في خطف هدف التقدم لفريقه.

ضغط تشيلسي بقوة بعد الهدف ونجح في إجبار ليدز على التراجع لوسط ملعبه لإغلاق المساحات امام هجمات البلوز المتتالية.

وفي الدقيقة 15 احرز نيكولاس جاكسون هدف التعادل لصالح تشيلسي الذي واصل ضغطه الهجومي.

وسجل ميكايلو مودريك هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 37 لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-1.

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