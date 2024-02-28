كأس الإتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم على ليدز بثنائية في الشوط الاول

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول من مباراته أمام ليدز يونايتد متقدماً بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور الخامس لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

تلقى فريق تشيلسي صمة مبكرة بعد مرور 8 دائق فقط من عمر المباراة عندما نجح ماتيو فيرنانديز لاعب ليدز في خطف هدف التقدم لفريقه.

ضغط تشيلسي بقوة بعد الهدف ونجح في إجبار ليدز على التراجع لوسط ملعبه لإغلاق المساحات امام هجمات البلوز المتتالية.

وفي الدقيقة 15 احرز نيكولاس جاكسون هدف التعادل لصالح تشيلسي الذي واصل ضغطه الهجومي.

وسجل ميكايلو مودريك هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 37 لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-1.