تشيلسي يستعيد ذكريات منذ 1970 أمام ليدز يونايتد

دقائق تفصلنا عن انطلاق مباراة تشيلسي أمام ضيفه ليدز يونايتد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي صورة تاريخية تجمع نجوم الفريق مع كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلقت عليها قائلة: أول مواجهة لنا في كأس الاتحاد الانجليزي ضد ليدز منذ المباراة النهائية الشهيرة عام 1970.

وتعد مواجهة تشيلسي الإنجليزي، مع نظيره ليدز يونايتد، هى أول مواجهة بين الفريقين فى الكأس منذ 54 عامًا والتى حسمها البلوز بنتيجة 2-1 بعد اللجوء لوقت إضافى بعد نهاية الأصلى بالتعادل 1-1.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليدز يونايتد

حراسة المرمي: سانشيز.

الدفاع: جيلكريست، ديساسي، تشالوبا وجوستو.

الوسط: مادويكي، كايسيدو وإنزو.

الهجوم: مودريك، سترلينج وجاكسون.

ويبحث البلوز عن مصالحة جماهيره بعدما خسر مؤخرا نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول، بنتيجة 1-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "ويمبلي"، في نهائى بطولة "كأس كاراباو".

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي تأهل للدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، التى جمعتهما على ملعب "فيلا بارك"، فى مباراة الإعادة بالدور الرابع، من البطولة.