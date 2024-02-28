رونالدو يدافع عن نفسه أمام لجنة الانظباط

قامت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق في شكوى إدارة نادي الشباب المقدمة ضد كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر.

ذفلك بعدما قام رونالدو بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري السعودي، وأنتهت بفوز العالمي بثلاث أهداف مقابل هدفين، ما جعل نادي الشباب يقدم شكوى ضد الدون.

لكن رونالدو أكد على احترامه للجميع، أن تلك الحركة التي قام بها بعد الاحتفال تعبر عن القوة والانتصار وليست مسيئة، كما أنها معتادة في أوروبا.

لكن تتجه لجنة الانضباط والأخلاق إلى إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة مباراتين بالإضافة لتوقيع غرامة عليه بسبب سلوكه الغير رياضي.

ولا تعتبر تلك الواقعة الاولى، بعدما قام رونالدو في الأيام الماضية بالخروج عن النص بسلوك مشين في مباراة فريقه أمام الهلال في كأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقيت عليه أوشحة النادي الزرقاء خلال خروجه من الملعب.

ويعتلي رونالدو جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن ميتروفيتش مهاجم الهلال.