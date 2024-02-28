مدرب النصر يستبعد ثلاث لاعبين في مواجهة الحزم

يواصل المدرب لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر النصر السعودي استعداداته لمواجهة الحزم، ضمن منافسات دوري روشن لكرة القدم.

كاسترو يستبعد ثلاثي النصر السعودي

وكشفت التقارير الأخيرة عن قرار البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر بتأجيل عودة الثلاثي، عبد الرحمن غريب، دافيد أوسبينا وسلطان الغنام عن مباراة الحزم.

ويرغب كاسترو في تجهيز الثلاثي بشكل كامل لمباراة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 52 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن خلف الهلال المتصدر برصيد 59 نقطة.

ومن المتوقع أن يغيب رونالدو نجم النصر عن مواجهة الحزم، في حال أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة بحق البرتغالي بعد واقعة مباراة الشباب في الجولة الماضية.