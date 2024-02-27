الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوسبينا جاهز للمشاركة مع النصر السعودي بعد غياب

أوسبينا حارس النصر
أوسبينا حارس النصر

بات الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر السعودي، جاهزا للمشاركة مع العالمي بعد تعافيه من الإصابة.

txt

رونالدو مُهدد بالغياب عن النصر السعودي بعد الواقعة المُسيئة

كان أوسبينا غائبا عن المشاركة مع النصر بسبب الإصابة التي تعرض لها ليغيب عن اللعب في المباريات الماضية.

ويستعد النصر لمواجهة الحزم يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي، لتعتبر عودته بمثابة البشرى السارة للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم أوسبينا في المران الجماعي للنصر دون أن يخضع الحارس لأي إجراءات طبية أخرى، ليصبح جاهزا.

كان أوسبينا تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام الهلال في كأس موسم الرياض، وغادر وقتها المباراة مصابا خلال الشوط الأول من المباراة.

ويعاني النصر في الفترة الأخيرة من أزمة في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس راغد النجار وإيقاف نواف العقيدي، ما جعل المدرب كاسترو أن يدفه بالحارس الرابع وهو وليد عبدالله.

مواد متعلقة

الهلال يحطم رقم النصر القياسي في الدوري السعودي 
الجريدة الورقية