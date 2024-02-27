أوسبينا جاهز للمشاركة مع النصر السعودي بعد غياب

بات الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر السعودي، جاهزا للمشاركة مع العالمي بعد تعافيه من الإصابة.

كان أوسبينا غائبا عن المشاركة مع النصر بسبب الإصابة التي تعرض لها ليغيب عن اللعب في المباريات الماضية.

ويستعد النصر لمواجهة الحزم يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي، لتعتبر عودته بمثابة البشرى السارة للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم أوسبينا في المران الجماعي للنصر دون أن يخضع الحارس لأي إجراءات طبية أخرى، ليصبح جاهزا.

كان أوسبينا تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام الهلال في كأس موسم الرياض، وغادر وقتها المباراة مصابا خلال الشوط الأول من المباراة.

ويعاني النصر في الفترة الأخيرة من أزمة في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس راغد النجار وإيقاف نواف العقيدي، ما جعل المدرب كاسترو أن يدفه بالحارس الرابع وهو وليد عبدالله.