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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بحضور السفير وممثلي البعثات الدبلوماسية

البيت المصري ببولندا يشارك بمعرض The Art of Diplomacy

البيت المصري ببولندا
البيت المصري ببولندا

بحضور البيت المصري في بولندا تم أمس افتتاح  معرض The Art of Diplomacy بمتحف Łazienki
Królewskie  بالعصمة البولندية وارسو .

 

وشارك به عدد من الدبلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية المهتمين بالفنون المختلفة من الرسم والتصوير والتصميم والفسيفساء وغيرها ومثل العارضين مجموعة من الدول الكبرى المتواجدة ببعثاتها الدبلوماسية على الأراضي البولندية ومنها قبرص وفنزويلا وإيطاليا ومالطا ولوكسمبورغ  وتشيلي ونيوزيلندا ومنغوليا.

 

 وكان على رأسهم مشاركة جمهورية مصر العربية والتي تمت من خلال عرض اللوحات الفنية لحرم السفير حاتم تاج الدين - سفير مصر في بولندا والتي قدمت من خلالها مجموعة متميزة من أعمالها الفنية الحديثة وذلك ضمن مشاركتها بالمعرض للعام الثالث على التوالي.

 

 كما شارك في هذا العام لأول مرة احمد حاتم تاج الدين بعرض مجموعة متميزة ومتنوعه للصور الفوتوغرافية التي قام بالتقاطها بعدسة كاميراته الاحترافية والتي تحمل لقطات من جميع أنحاء العالم وعلى رأسها مصر حيث تضمنت المجموعة لقطات لأهم المناطق السياحية الثقافية في مصر، وكان على رأس الحضور  الدكتورة نوران حلمي نائب رئيس البعثة المصرية و محمد فرير قنصل مصر في بولندا وعدد كبير من السادة السفراء العرب وسفراء الدول الأجنبية لدى بولندا. 

 

وحضر الافتتاح الرسمي للمعرض من جمعية البيت المصري في بولندا خالد هجرس رئيس جمعية البيت المصري والسيد محمد الجندي – نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة الإعلامية للبيت المصري ،وتم افتتاح المعرض من قبل مديرة متحف والسادة ممثلي وزارة الخارجية البولندية.


ومن الجدير بالذكر أن المعرض مستمر ويرحب بالزائرين حتى يوم ١٠ مارس وذلك بمتحف حديقة Łazienki بالعاصمة  البولندية وارسو 

 

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