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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تتابع زراعات الخضر وتراخيص المشاتل في 4 محافظات

جانب من المرور
جانب من المرور

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة زراعات محاصيل الخضر وتراخيص البساتين ودعم المزارعين في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ.

تقديم الدعم للمزارعين


وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

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وأشار عطا الى ان اللجان التابعة للادارة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ، تفقدت أعمال البساتين، وزراعات الخضر المختلفة، وتراخيص المشاتل في المحافظات الاربعة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفتية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.
واضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، انه تم متابعه  حاله المحاصيل الزراعية فى محافظات القليوبية والبحيرة والغربية، من خلال لجان متخصصة، حيث تم المرور على محصول البطاطس والتواصل مع المزارعين ميدانيا، ودعم بالتوصيات الفنية اللازمة.

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واضاف انه تم ايضا المرور الميداني علي زراعات بطاطس العروه الصيفي، بزمام محافظة البحيره، في مركز إيتاي البارود، كذلك تم المرور الميداني علي زراعات البطاطس، وصوب إنتاج الخضر، بزمام محافظة كفر الشخ بمركز قلين.

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