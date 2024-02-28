السبت.. الزراعة تفتتح معرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوم السبت القادم معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى ٥٠ % و يستمر طوال شهر رمضان .

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة و المشرف على المنافذ أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة مشيرا إلى ان الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبري استعداد لشهر رمضان المبارك وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري

وأضاف "صالح" أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا أعلنت عن اسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالاتي كيلو اللحوم البلدي 300ج وكيلو الارز 30 جنية و كيلو الزيت 65 جنية والبطاطس ال 5 كيلو 30 جنية والبرتقال ال 2 كيلو 15 ج و المكرونة 10 جنية وزن 400 جرام السمك البلطي درجه أولى 70 جنية الدواجن الفريش 110 جنية لوزن كيلو .

واكد "صالح" ان جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص، موضحا ان نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20‎%‎ وتصل في سلع أخرى إلى 50 ‎%‎

كما أكد أن المبادرة سوف تشمل 200 منتج وسلعة ويقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي بمشاركة اكتر من 70 عارضا

و أكد "صالح" أن وزارة الزراعة مستمرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض.