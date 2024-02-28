أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخططان لانطلاق تدريبات عسكرية مشتركة رئيسية الأسبوع القادم، في إطار مساعيهما لتعزيز الاستعداد المشترك ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أفادت الهيئة بأنه من المقرر أن تبدأ التدريبات السنوية "فريدوم شيلد" (Freedom Shield) يوم الاثنين القادم، وتستمر حتى 14 مارس لتنفيذ تمرين مركز القيادة القائم على المحاكاة الحاسوبية والتدريب الميداني والمناورات الأخرى.

مؤكدة أن التدريبات تهدف إلى تعزيز الموقف الدفاعي المشترك بناء على سيناريوهات تعكس تهديدات أمنية متنوعة بما في ذلك العمليات النووية لكوريا الشمالية، من خلال الاستفادة من الأصول البرية والبحرية والجوية والسيبرانية والفضائية.

كما أشارت الهيئة إلى أنه ستكون هناك مجموعة متنوعة من المناورات الميدانية المشتركة في البحر والأرض والجو لزيادة إمكانية التشغيل البيني وتعزيز قدرات العمليات المشتركة للحليفين، موضحة أن بعض الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة ستشارك في التدريبات، كما ستقوم مفوضية الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة بمراقبتها.

يذكر أنه تشكلت القيادة المتعددة الجنسيات بقيادة الأمم المتحدة في عام 1950 بموجب تفويض من الأمم المتحدة لدعم كوريا الجنوبية في مواجهة العدوان الكوري الشمالي، بينما تشرف لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة، على الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية (1950-1953).